به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «اورسولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، ‌گفت که اروپا باید مسئول امنیت خود باشد.

وی امروز -‌چهارشنبه- طی سخنرانی در پارلمان اروپا در استراسبورگ گفت: «این دیگر یک گزینه نیست. این یک ضرورت است.»

وی افزود که اروپا «نمی‌تواند اجازه دهد دیگران جهان‌بینی‌اش را تعریف کنند.»

فون در لاین افزود که اگرچه استراتژی امنیت ملی ایالات متحده درست می‌گوید که سهم اروپا از تولید ناخالص داخلی جهانی در حال کاهش است، اما ایالات متحده در «همان مسیر» قرار دارد.

