به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، کاخ سفید ‌در بیانیه‌ای اعلام کرد که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ایالات متحده، فرمان اجرایی را امضا کرده است که محدودیت‌های ورود خارجی‌ها به کشور را گسترش داده و تشدید می‌کند و شامل ۱۵ کشور می‌شود که بیشتر آنها از قاره آفریقا هستند.

کاخ سفید در این اطلاعیه اظهار داشت که به منظور افزایش امنیت ملی از طریق محدودیت‌ها و ضوابط منطقی و مبتنی بر داده‌ها، رئیس‌جمهور آمریکا فرمان اجرایی را امضا کرده است که محدودیت‌های ورود شهروندان کشورهایی را که نقص آشکار، مداوم و شدید در غربالگری، بررسی و به اشتراک گذاری اطلاعات نشان می‌دهند، گسترش داده و تقویت می‌کند تا از ملت در برابر تهدیدات علیه امنیت ملی و ایمنی عمومی محافظت شود.

این اعلامیه، محدودیت‌های کامل ورود شهروندان ۱۲ کشور مبدا پرخطر که طبق اعلامیه شماره ۱۰۹۴۹ ریاست جمهوری شناسایی شده‌اند را حفظ می‌کند: افغانستان، میانمار، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، ایران، لیبی، سومالی، سودان و یمن.

کاخ سفید افزود که ایالات متحده علاوه بر فهرست اولیه ۱۲ کشور، محدودیت‌ها و شرایطی را برای ورود شهروندان پنج کشور بورکینافاسو، مالی، نیجر، سودان جنوبی و سوریه اعمال کرده است.

