خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ محدودیت‌های ورود خارجی‌ها به آمریکا را گسترش داد

ترامپ محدودیت‌های ورود خارجی‌ها به آمریکا را گسترش داد
کد خبر : 1728904
لینک کوتاه کپی شد.

کاخ سفید ‌در بیانیه‌ای اعلام کرد که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ایالات متحده، فرمان اجرایی را امضا کرده است که محدودیت‌های ورود خارجی‌ها به کشور را گسترش داده و تشدید می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، کاخ سفید ‌در بیانیه‌ای اعلام کرد که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ایالات متحده، فرمان اجرایی را امضا کرده است که محدودیت‌های ورود خارجی‌ها به کشور را گسترش داده و تشدید می‌کند و شامل ۱۵ کشور می‌شود که بیشتر آنها از قاره آفریقا هستند.

کاخ سفید در این اطلاعیه اظهار داشت که به منظور افزایش امنیت ملی از طریق محدودیت‌ها و ضوابط منطقی و مبتنی بر داده‌ها، رئیس‌جمهور آمریکا فرمان اجرایی را امضا کرده است که محدودیت‌های ورود شهروندان کشورهایی را که نقص آشکار، مداوم و شدید در غربالگری، بررسی و به اشتراک گذاری اطلاعات نشان می‌دهند، گسترش داده و تقویت می‌کند تا از ملت در برابر تهدیدات علیه امنیت ملی و ایمنی عمومی محافظت شود.

این اعلامیه، محدودیت‌های کامل ورود شهروندان ۱۲ کشور مبدا پرخطر که طبق اعلامیه شماره ۱۰۹۴۹ ریاست جمهوری شناسایی شده‌اند را حفظ می‌کند: افغانستان، میانمار، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، ایران، لیبی، سومالی، سودان و یمن.

کاخ سفید افزود که ایالات متحده علاوه بر فهرست اولیه ۱۲ کشور، محدودیت‌ها و شرایطی را برای ورود شهروندان پنج کشور بورکینافاسو، مالی، نیجر، سودان جنوبی و سوریه اعمال کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری