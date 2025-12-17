آمریکا در حال بررسی طرحی برای کاهش نیروهای نظامی خود در خاورمیانه است

به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، رسانه‌های غربی اعلام کردند که آمریکا در حال بررسی طرحی برای کاهش نیروهای نظامی خود در منطقه خاورمیانه است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، یک روزنامه غربی در این باره نوشت: «مقامات ارشد وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در حال آماده‌سازی طرحی هستند که بر اساس آن، سطح تعدادی از مقر‌های اصلی ارتش این کشور کاهش یافته و توازن قدرت میان ژنرال‌های بلندپایه تغییر خواهد کرد.»

این گزارش تاکید کرد: «هدف اصلی طرح مذکور، مبتنی بر دور کردن منابع حیاتی و اساسی از خاورمیانه و اروپا است و این فرآیند ادغام بزرگ، هم اکنون تحت نظارت «پیت هگست»، وزیر جنگ این کشور دنبال می شود و در صورت تایید نهایی، تحولات بی‌سابقه‌ای را در ساختار فرماندهی نظامی امریکا طی دهه‌های گذشته ایجاد خواهد کرد.»

