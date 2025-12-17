ترور دانشمند هستهای حامی اسرائیل در آمریکا
پروفسور نونو گومیش لورئو، استاد علوم هستهای و مهندسی در مؤسسه فناوری ماساچوست، در خانهاش در شهر بروکلاین ایالت ماساچوست آمریکا هدف شلیک گلوله قرار گرفت و جان باخت.
به گزارش ایلنا، وبسایت عبری «i24news» نوشت: نونو لورئو، استاد علوم هستهای در مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT)، شب دوشنبه در خانه خود در نزدیکی دانشگاه هدف چندین گلوله قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات روز سهشنبه در بیمارستان جان باخت.
لورئو، ۴۷ ساله و اهل پرتغال، یهودی و از مدافعان برجسته رژیم صهیونیستی بود. تاکنون مشخص نیست که قتل او با دیدگاههای سیاسی یا مواضعش مرتبط بوده باشد. پلیس محلی تحقیقات جنایی خود را آغاز کرده و تا کنون هیچ مظنونی در این پرونده دستگیر نشده است.
این حادثه در پی ترور سه ماه پیش فعال آمریکایی چارلی کرک، فعال حامی اسرائیل رخ داده است. در آن حادثه، تایلر رابینسون در جریان یک سخنرانی از فاصله نزدیک به چارلی کرک شلیک کرد و سپس فرار کرد. او ابتدا به پشتبام ساختمان و سپس به محلهای مسکونی گریخت و پس از چند روز دستگیر شد.
بر اساس گزارشهای دادستانی، در خانه رابینسون چندین هدف با آثار گلوله کشف شد. همچنین مشخص شد که او با ارسال پیام متنی به همخانهاش خود را لو داده بود. در این پیام، رابینسون نوشته بود که برنامهریزی برای این قتل را بیش از یک هفته پیش آغاز کرده و انگیزه خود را «خسته شدن از نفرت» اعلام کرده است. او همچنین تأکید کرده بود: «برخی نفرتها با مذاکره قابل حل نیستند.»
این پرونده بار دیگر نگرانیها درباره امنیت دانشمندان و فعالان طرفدار رژیم صهیونیستی در آمریکا را افزایش داده است.