هشدار بغداد درباره تهدیدات اسرائیل؛ فواد حسین: ایران جنگطلب نیست اما آماده مقابله است
وزیر امور خارجه عراق ضمن هشدار نسبت به تداوم تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه این کشور، تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران بهدنبال درگیری نیست، اما آمادگی کامل برای پاسخ به هرگونه حمله را دارد.
به گزارش ایلنا، فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، امروز- سهشنبه- در گفتوگو با شبکههای «العربیه» و «الحدث» اظهار داشت: تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه عراق همچنان پابرجاست و کشور ما بهطور مستقیم از تنشهای منطقهای تأثیر میپذیرد.
وی افزود: عراق در پروندههایی از جمله جنگ غزه و موضوع هستهای ایران، در چارچوب حمایت از موضع عربی حرکت میکند و تمرکز اصلی بغداد بر راهحلهای دیپلماتیک است.
وزیر امور خارجه عراق با اشاره به تحولات منطقهای تأکید کرد: ایران بهدنبال جنگ نیست، اما خود را برای مقابله با هرگونه حمله احتمالی آماده کرده است.
حسین همچنین از تداوم تماسها میان بغداد و دمشق خبر داد و گفت: بهدلیل همجواری جغرافیایی و تجربه مشترک در مقابله با تروریسم، ارتباط میان عراق و سوریه ادامه دارد. عراق در امور داخلی سوریه مداخله نمیکند و روابط با دمشق شفاف و مشخص است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت سیاسی داخلی عراق پرداخت و گفت: گفتوگوها میان جریانها و مؤلفههای سیاسی همچنان ادامه دارد و تاکنون توافق نهایی درباره معرفی نامزدهای رؤسای سهگانه حاصل نشده است.
وزیر خارجه عراق درباره مخالفت آمریکا با مشارکت گروههای مقاومت در تشکیل دولت آینده این کشور نیز تصریح کرد: این گروهها در حال حاضر در پارلمان عراق حضور دارند و نقش مؤثری ایفا میکنند. مخالفت آمریکا با مشارکت آنها در دولت مطرح است، اما تصمیمگیری در این زمینه صرفاً به نهادها و بازیگران عراقی مربوط میشود.
حسین تأکید کرد که واشنگتن شروط مستقیمی برای تشکیل دولت عراق تحمیل نمیکند.
این در حالی است که پیشتر دادگاه فدرال عالی عراق نتایج نهایی انتخابات پارلمانی را تأیید کرده بود. بر اساس قانون اساسی عراق، پس از تأیید نتایج انتخابات، رئیسجمهور موظف است ظرف ۱۵ روز پارلمان را به جلسه دعوت کند و پس از آن، رئیسجمهور جدید طی ۳۰ روز انتخاب شده و نامزد نخستوزیری مأمور تشکیل کابینه خواهد شد.