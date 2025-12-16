به گزارش ایلنا، آکسیوس نوشت: دولت آمریکا تحت رهبری دونالد ترامپ وارد مرحله‌ای جدید از کارزار خود علیه کاراکاس شده است؛ به‌گونه‌ای که ترامپ اخیرا مجوز توقیف نخستین نفتکش حامل نفت ونزوئلا را در آب‌های بین‌المللی صادر کرده است. یکی از مشاوران ریاست‌جمهوری این اقدام را «ابزاری بزرگ در جعبه‌ابزار رئیس‌جمهور» توصیف کرده است.

قرار گرفتن حدود ۱۸ نفتکش حامل نفت ونزوئلا در فهرست تحریم‌های آمریکا، از نگاه تحلیلگران به معنای آن است که ایالات متحده گزینه‌های متعددی برای هدف‌گیری در اختیار دارد.

تحلیلگران معتقدند توقیف این کشتی‌ها با هدف خشکاندن منابع اصلی درآمدی مادورو انجام می‌شود؛ اما تهدیدها به دریا محدود نمی‌ماند. ترامپ تلویحاً از امکان انجام حملات زمینی علیه مواضع راهبردی مرتبط با نظام و افراد متواریِ دخیل در شبکه‌های مواد مخدر سخن گفته است؛ اقدامی که کاخ سفید آن را «عملیات نیزه جنوبی» می‌نامد.

در شرایطی که بیش از ۱۱ میلیون بشکه نفت در ۳۹ نفتکش سرگردان مانده، نظام حاکم بر ونزوئلا با بحران مالی شدیدی مواجه است. هم‌زمان، این تحرکات نگرانی‌های بین‌المللی درباره مشروعیت حقوقی عملیات توقیف و تأثیر آن بر کشتیرانی دریایی و بازارهای جهانی نفت را برانگیخته است.

کارشناسان می‌گویند راهبرد آمریکا حاکی از تغییری در شیوه‌های سنتی اعمال نفوذ است؛ به‌طوری‌که فشار اقتصادی با تهدید و اقدام نظامی مستقیم همراه شده و قواعد رویارویی در نیم‌کره غربی را دستخوش تحول کرده است. این شرایط شرکت‌های کشتیرانی را به احتیاط جدی واداشته، به‌ویژه در سایه احتمال هدف قرار گرفتن ناوگان‌های موسوم به «سایه» یا «تاریک» که برای دور زدن تحریم‌ها فعالیت می‌کنند؛ موضوعی که به افزایش نگرانی و بی‌ثباتی در بازارهای جهانی نفت منجر شده است.

در حالی که ونزوئلا همچنان ایالات متحده را به انجام حملات سایبری و حمله به کشتی‌ها متهم می‌کند، این پرسش همچنان مطرح است که آیا نظام حاکم توان ایستادگی در برابر این فشارهای دوگانه را دارد یا تشدید اقدامات آمریکا به فروپاشی واقعی قدرت منجر خواهد شد، یا صرفا بحران انسانی و سیاسی این کشور را پیچیده‌تر خواهد کرد.

