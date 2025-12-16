خبرگزاری کار ایران
آسیب‌دیدگی ماچادو در سفر برای دریافت جایزه نوبل

رهبر مخالفان ونزوئلا در جریان سفر مخفیانه از کشورش به نروژ جهت دریافت جایزه صلح نوبل دچار مصدومیت شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سخنگوی «ماریا کورینا ماچادو»، رهبر مخالفان ونزوئلا، اعلام کرد که او هفته گذشته هنگام سفر مخفیانه از ونزوئلا برای دریافت جایزه صلح نوبل خود مجروح شد.

«کلودیا ماسرو»، اواخر روز گذشته گفت که این چهره راست‌گرای مخالفت دولت ونزوئلا در جریان یک قایق‌سواری متلاطم که بخشی از یک سفر خطرناک و مخفیانه برای رسیدن به اسلو، پایتخت نروژ، برای مراسم اهدای جایزه نوبل بود، دچار شکستگی مهره کمر شد.

ماسرو به خبرگزاری فرانسه گفت: «شکستگی مهره کمر تایید شده است».

 

 

