به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه، امروز -سه‌شنبه- گفت که اقدامات اسرائیل در مرزهای سوریه بزرگترین مانع برای دست‌یابی به ثبات و صلح در سوریه است.

اردوغان در جریان سخنرانی در شانزدهمین کنفرانس سفیران ترکیه در سراسر جهان در آنکارا، پایتخت این کشور، اظهار داشت: «حضور سازمان‌های تروریستی، داعش و دیگران، به بی‌ثباتی و فقدان صلح کمک می‌کند».

رئیس جمهور ترکیه خاطرنشان کرد که اگر توافق ۱۰ مارس از بین برود، خطر بزرگی خواهد بود و مشخص است که کدام طرف علاقه‌ای به اجرای این توافق و دستیابی به ثبات در سوریه ندارد.

