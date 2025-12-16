خبرگزاری کار ایران
اردوغان:

اسرائیل مانع دست‌یابی به صلح در سوریه است

اقدامات اسرائیل در مرزهای سوریه بزرگترین مانع برای دستیابی به صلح است.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه، امروز -سه‌شنبه- گفت که اقدامات اسرائیل در مرزهای سوریه بزرگترین مانع برای دست‌یابی به ثبات و صلح در سوریه است.

اردوغان در جریان سخنرانی در شانزدهمین کنفرانس سفیران ترکیه در سراسر جهان در آنکارا، پایتخت این کشور، اظهار داشت: «حضور سازمان‌های تروریستی، داعش و دیگران، به بی‌ثباتی و فقدان صلح کمک می‌کند».

رئیس جمهور ترکیه خاطرنشان کرد که اگر توافق ۱۰ مارس از بین برود، خطر بزرگی خواهد بود و مشخص است که کدام طرف علاقه‌ای به اجرای این توافق و دستیابی به ثبات در سوریه ندارد.

 

 

 

