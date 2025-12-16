بیبیسی: با شکایت ترامپ مقابله میکنیم
بیبیسی اعلام کرد که علیه شکایت رئیسجمهور آمریکا علیه این شبکه مقابله خواهد کرد.
شرکت پخش بریتانیا امروز -سهشنبه- اعلام کرد که با شکایتی که توسط «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در مورد کلیپهای ویرایش شده یک سخنرانی که به نظر میرسد او به هوادارانش دستور حمله به ساختمان کنگره آمریکا در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ را داده است، اقامه دعوی خواهد کرد.
سخنگوی بیبیسی گفت: «همانطور که قبلاً روشن کردهایم، ما از این پرونده دفاع خواهیم کرد. ما قصد نداریم در مورد روند قانونی جاری اظهار نظر بیشتری کنیم.»