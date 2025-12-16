خبرگزاری کار ایران
نگرانی سیارتو از دخالت اروپا در مذاکرات اوکراین

کد خبر : 1728620
وزیرخارجه مجارستان از دخالت اتحادیه اروپا در مذاکرات اوکراین ابراز نگرانی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «پیتر سیارتو»، وزیرخارجه مجارستان، گفت که تلاش‌های اتحادیه اروپا برای دخالت در مذاکرات حل‌وفصل نزاع اوکراین نگران  کننده است چرا  که رهبران این اتحادیه ادامه دادن عملیات نظامی علیه روسیه را به دست یابی به صلح ترجیح می‌دهند.

سیارتو اشاره کرد که بروکسل هنوز درگیر روان‌پریشی نظامی و تعصب است.

وزیر خارجه مجارستان اظهار داشت: «هفته گذشته، در جلسه شورای وزرای خارجه ناتو، تقریبا همه کشورهای اروپای غربی و همچنین نمایندگان کشورهای اروپای شمالی و کشورهای بالتیک گفتند که حتی اگر صلح برقرار شود، ما باید روابط خصمانه با روسیه را برای مدت طولانی حفظ کنیم. روزگذشته، در جلسه شورای خارجه اتحادیه اروپا، آنها گفتند که حتی اگر صلح برقرار شود، ما باید اوکراین را با هزینه مردم اروپا تامین مالی کنیم».

دیپلمات ارشد مجارستانی افزود که این امر نشان می‌دهد که نخبگان سیاسی اروپا اکنون تمایلی به صلح ندارند.

 

 

 

 

