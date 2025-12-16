به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی ریابکوف»، معاون وزیرخارجه روسیه در گفت‌وگو با ای‌ بی سی نیوز گفت که مسکو تحت هیچ شرایطی با استقرار سربازان غربی در اوکراین در هیچ شکلی ، از جمله چهارچوب ناتو موافقت نخواهد کرد.

ریابکوف اظهار داشت: «ما در مورد تصمیماتی که ممکن است گرفته شود، ذهن بازی داریم. قطعا در هیچ زمانی با حضور نیروهای ناتو در خاک اوکراین موافقت نکرده، آن را تایید نمی‌کنیم یا حتی از آن راضی نخواهیم بود».

دیپلمات ارشد روسیه در پاسخ به این سوال که آیا روسیه آماده است تا با استقرار نیرو در اوکراین خارج از چهارچوب ناتو موافقت کند، پاسخ داد: «نه، نه، نه. ائتلاف کشورهای داوطلب یکسان است و ممکن است بدتر باشد».

