به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ویکتور اوربان»، نخست‌وزیر مجارستان، هشدار داد که پیامدهای بحران اوکراین حتی بر «نوه‌های» نسل امروز نیز تأثیر خواهد گذاشت، زیرا اتحادیه اروپا همچنان از کی‌یف حمایت می‌کند.

وی گفت: «با نزدیک شدن به نشست شورای اروپا (تاس)، راه‌حلی در حال شکل‌گیری است که بوروکرات‌های بروکسلی تلاش خواهند کرد تا با آن، تأمین مالی دو سال هزینه‌های جنگ اوکراین را به زور به ما تحمیل کنند.»

وی افزود: «این به معنای از دست دادن دائمی فرصت برای پایان سریع جنگ روسیه و اوکراین است. ما در جهت تشدید اوضاع حرکت می‌کنیم و یک چیز قطعی است: حتی نوه‌های ما نیز تحت تأثیر پیامدهای این جنگ قرار خواهند گرفت.»

اوربان خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا می‌تواند با ایجاد یک صندوق قرض‌الحسنه مشترک برای تأمین مالی اوکراین، که به عنوان یک «سلاح شگفت‌انگیز» در نظر گرفته می‌شود، موافقت کند و این تصمیم حتی نیازی به اجماع آرای کشورهای عضو ندارد.

