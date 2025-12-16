به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «متئو سالوینی»، معاون نخست وزیر ایتالیا تاکید کرد که تحریم‌های غربی با هدف تضعیف روسیه نتیجه معکوس داده و اقتصاد غرب را تضعیف کرده است.

روزنامه «کوریره دلا سرا» به نقل از وی نوشت: «من اینجا اشاره می‌کنم که پس از تقریبا ۴ سال جنگ و ۱۹ بسته تحریمی، اقتصاد اروپا فروپاشیده و هزینه برق برای خانوارهای ایتالیایی سر به فلک کشیده است».

وی همچنین در سایه تنش افزایش تقویت نظامی اروپا به بهانه تهدید ادعایی مسکو هشدار داد و گفت: «اگر نه هیتلر و نه ناپلئون نتوانستند مسکو را از طریق حملات نظامی فتح کنند، بعید است که کایا کالاس (مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا)، ماکرون (رئیس جمهور فرانسه)، استارمر (نخست وزیر ایتالیا) و مرتس (صدراعظم آلمان) موفق شوند».

انتهای پیام/