خبرگزاری کار ایران
English العربیه
معاون نخست وزیر ایتالیا:

تحریم‌های روسیه، اقتصاد اروپا را نابود کرده است

تحریم‌های روسیه، اقتصاد اروپا را نابود کرده است
کد خبر : 1728563
معاون نخست وزیر ایتالیا گفت که تحریم‌های گسترده علیه روسیه نه تنها موثر نبود بلکه اقتصاد اروپا و خانواده‌های ایتالیایی را نابود کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «متئو سالوینی»، معاون نخست وزیر ایتالیا تاکید کرد که تحریم‌های غربی  با هدف تضعیف روسیه نتیجه معکوس داده و اقتصاد غرب را تضعیف کرده است.

روزنامه «کوریره دلا سرا» به نقل از وی نوشت: «من اینجا اشاره می‌کنم که پس از تقریبا ۴ سال جنگ و ۱۹ بسته تحریمی، اقتصاد اروپا فروپاشیده  و هزینه برق برای خانوارهای ایتالیایی سر به فلک کشیده است».

وی همچنین در سایه تنش افزایش تقویت نظامی اروپا به بهانه تهدید ادعایی مسکو هشدار داد و گفت: «اگر نه هیتلر و نه ناپلئون نتوانستند مسکو را از طریق حملات نظامی فتح کنند، بعید است که کایا کالاس (مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا)، ماکرون (رئیس جمهور فرانسه)، استارمر (نخست وزیر ایتالیا) و مرتس (صدراعظم آلمان) موفق شوند».

 

 

 

