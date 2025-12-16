خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گوترش خواستار افزایش حمایت‌ها از کشورهای مهاجرپذیر شد

گوترش خواستار افزایش حمایت‌ها از کشورهای مهاجرپذیر شد
کد خبر : 1728540
لینک کوتاه کپی شد.

دبیرکل سازمان ملل خواستار افزایش حمایت‌ها از کشورهای میزبان پناهجویان شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار افزایش حمایت از کشورهای میزبان پناهجویان، به ویژه کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط، که تقریبا سه چهارم پناهندگان جهان را میزبانی می‌کنند، شد.

گوترش این مطال را در یک پیام ویدئویی که در دومین نشست مقامات عالی‌رتبه برای بررسی پیشرفت در مجمع جهانی پناهندگان، که روزگذشته -دوشنبه- در ژنو، سوئیس آغاز شد و تا چهارشنبه ادامه دارد، ارائه بیان کرد. این  مجمع ابتکار مشترک کمیسیونر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و دولت سوئیس است.

دبیرکل سازمان ملل اشاره کرد که اولین پیمان جهانی مهاجرت، که در سال ۲۰۱۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، همچنان نقشه راهی برای ادامه دادن است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری