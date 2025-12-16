به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار افزایش حمایت از کشورهای میزبان پناهجویان، به ویژه کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط، که تقریبا سه چهارم پناهندگان جهان را میزبانی می‌کنند، شد.

گوترش این مطال را در یک پیام ویدئویی که در دومین نشست مقامات عالی‌رتبه برای بررسی پیشرفت در مجمع جهانی پناهندگان، که روزگذشته -دوشنبه- در ژنو، سوئیس آغاز شد و تا چهارشنبه ادامه دارد، ارائه بیان کرد. این مجمع ابتکار مشترک کمیسیونر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و دولت سوئیس است.

دبیرکل سازمان ملل اشاره کرد که اولین پیمان جهانی مهاجرت، که در سال ۲۰۱۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، همچنان نقشه راهی برای ادامه دادن است.

انتهای پیام/