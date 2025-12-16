ترامپ:
کامبوج و تایلند در اجرای آتشبس کوتاهی کردند
رئیس جمهور ایالات متحده کامبوج و تایلند را به عدم پایبندی به آتشبس به دست آمده با حمایت آمریکا سرزنش کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، گفت که دولتهای تایلند و کامبوج در رعایت توافق آتشبس که در ۱۲ دسامبر و پس از درخواست شخصی او از دو طرف حاصل شد، کوتاهی کردهاند.
ترامپ در جمع خبرنگارن در کاخ سفید گفت: «تایلند و کاتمبوج، دو ملتی که با آنها به خوبی کنار میآیم و با آنها توافق کردم با آنها تماس گرفنته و گفتام ببینید رفقا باید آرام باشید و سخت نگیرید. آنها شکست خوردند، میدانید، آنها دوباره شروع به جنگیدن کردند».
رئیس جمهور ایالات متحده در ۱۲ دسامبر، از تماس تلفنی با نخست وزیران تایلند و کامبوج خبر داد و گفت که آنها توافق کردهاند که ظرف ۲۴ ساعت خصومتها را متوقف کنند و به اجرای توافقهای صلح قبلی بازگردند، با این حال، جنگ بعدا از سر گرفته شد.