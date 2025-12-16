به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، گفت که دولت‌های تایلند و کامبوج در رعایت توافق آتش‌بس که در ۱۲ دسامبر و پس از درخواست شخصی او از دو طرف حاصل شد، کوتاهی کرده‌اند.

ترامپ در جمع خبرنگارن در کاخ سفید گفت: «تایلند و کاتمبوج، دو ملتی که با آنها به خوبی کنار می‌آیم و با آنها توافق کردم با آنها تماس گرفنته و گفتام ببینید رفقا باید آرام باشید و سخت نگیرید. آنها شکست خوردند، می‌دانید، آنها دوباره شروع به جنگیدن کردند».

رئیس جمهور ایالات متحده در ۱۲ دسامبر، از تماس تلفنی با نخست وزیران تایلند و کامبوج خبر داد و گفت که آنها توافق کرده‌اند که ظرف ۲۴ ساعت خصومت‌ها را متوقف کنند و به اجرای توافق‌های صلح قبلی بازگردند، با این حال، جنگ بعدا از سر گرفته شد.

