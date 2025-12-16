خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ:

کامبوج و تایلند در اجرای آتش‌بس کوتاهی کردند

کامبوج و تایلند در اجرای آتش‌بس کوتاهی کردند
کد خبر : 1728520
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور ایالات متحده کامبوج و تایلند را به عدم پایبندی به آتش‌بس به دست آمده با حمایت آمریکا سرزنش کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، گفت که دولت‌های تایلند و کامبوج در رعایت توافق آتش‌بس که در ۱۲ دسامبر و پس از درخواست شخصی او از دو طرف حاصل شد، کوتاهی کرده‌اند.

ترامپ در جمع خبرنگارن در کاخ سفید گفت: «تایلند و کاتمبوج، دو ملتی که با آنها به خوبی کنار می‌آیم و با آنها توافق کردم با آنها تماس گرفنته و گفتام ببینید رفقا باید آرام باشید و سخت نگیرید. آنها شکست خوردند، می‌دانید، آنها دوباره شروع به جنگیدن کردند».

 رئیس جمهور ایالات متحده در ۱۲ دسامبر، از تماس تلفنی با نخست وزیران  تایلند و کامبوج خبر داد و گفت که   آنها توافق کرده‌اند که ظرف ۲۴ ساعت خصومت‌ها را متوقف کنند و به اجرای توافق‌های صلح قبلی بازگردند، با این حال، جنگ بعدا از سر گرفته شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری