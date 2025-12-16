مقام روس:
آماده مذاکره با ارمنستان بر سر ابتکار «مسیر ترامپ» هستیم
مدیر اداره چهارم کشورهای مستقل مشترک المنافع در وزارت امور خارجه روسیه، اعلام کرد که طرف روسی آماده است تا در مورد پارامترهای ابتکار «مسیر ترامپ» و مشارکت احتمالی روسیه در آن با ارمنستان مشورت کند.
کالوگین به اسپوتنیک گفت: «جزئیات پروژه ارمنستان-آمریکا هنوز در حال بررسی است و ما آمادهایم تا با شرکای ارمنی خود در مورد پارامترهای این ابتکار و احتمال مشارکت روسیه در آن مشورت کنیم.»
کالوگین همچنین تأکید کرد که «طرف روسی متعهد به یافتن راهحلهایی برای راهاندازی سریع خانه روسیه در باکو است.»
کالوگین گفت: «ما به تماسهای بین وزارتخانههای امور خارجه روسیه و آذربایجان در مورد همه جنبههای روابطمان، از جمله ابعاد بشردوستانه، ادامه میدهیم.»