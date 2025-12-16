به گزارش ایلنا، روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از مقامات امنیتی اروپایی نوشت روسیه حمله‌ای پنهان در «منطقه خاکستری» علیه اروپا آغاز کرده است. هدف از این اقدامات، آسیب زدن به اقتصاد اروپا و ایجاد هرج و مرج در این قاره است، این در حالی است که دونالد ترامپ تلاش می‌کند میانجیگری برای توافق صلح با اوکراین انجام دهد.

مقامات امنیتی اروپایی هم‌اکنون به‌طور مداوم و جدی هشدار می‌دهند که کشورها و دولت‌ها باید خود را برای رویارویی با احتمال درگیری با روسیه آماده کنند؛ هشدارهایی که ده سال پیش حتی تصور آن‌ها نیز ممکن نبود. معمولا به صورت هفتگی، دولتمردان و فرماندهان نظامی اروپایی به مردم درباره خطر جنگ قریب‌الوقوع با روسیه هشدار می‌دهند. این هشدارها نمایانگر تحول عمیق روانی و امنیتی در اروپا است؛ قاره‌ای که پس از دو جنگ جهانی، با تمرکز بر همگرایی اقتصادی، ثبات و صلح، خود را بازسازی کرده و دوره‌ای طولانی از آرامش و توسعه را تجربه کرده بود.

«منطقه خاکستری» به حوزه‌ای از تنش‌ها اطلاق می‌شود که بین صلح و جنگ مستقیم قرار دارد. روسیه از طریق جنگ هیبریدی شامل حملات سایبری، نقض حریم هوایی، کارزارهای اطلاعات نادرست و تحریکات محدود، سعی دارد ثبات اروپا را بدون آغاز یک جنگ سنتی و گسترده مختل کند. این اقدامات به‌ویژه پس از آغاز جنگ در اوکراین شدت یافته و نیازمند پاسخ متحد اروپایی است.

فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان، استراتژی ولادیمیر پوتین در اوکراین را با سیاست‌های هیتلر در سال ۱۹۳۸ مقایسه کرده و هشدار داده است که سقوط اوکراین، پایان اقدامات تهاجمی روسیه نخواهد بود. مارک روته، دبیرکل ناتو نیز تأکید کرده که روسیه ممکن است طی پنج سال آینده از نیروی نظامی علیه اعضای ناتو استفاده کند.

در فرانسه نیز فرمانده ارتش نسبت به آماده نبودن کشور برای پذیرش تلفات انسانی هشدار داده است. همزمان، نگرانی‌ها از اقدام احتمالی ترامپ برای تحمیل یک توافق صلح نامتعادل به اوکراین افزایش یافته است؛ توافقی که می‌تواند جسارت پوتین را تقویت کرده و اروپا را در معرض تهدیدات آینده قرار دهد.

استراتژی امنیت ملی آمریکا که اخیرا منتشر شد، برای اولین بار روسیه را به‌عنوان دشمن معرفی نکرده و هدف را بازگرداندن ثبات استراتژیک با این کشور عنوان کرده است. این موضع، در تضاد با هشدارهای مستمر مقامات اروپایی قرار دارد که می‌گویند روسیه به تلاش‌هایش برای بی‌ثبات کردن اروپا ادامه خواهد داد تا زمانی که پوتین مجبور به تغییر محاسباتش شود.

اروپا اکنون در آستانه نقطه‌ای سرنوشت‌ساز قرار گرفته است؛ پس از دهه‌ها بهره‌مندی از «ثمره صلح» و کاهش چشمگیر هزینه‌های نظامی، بار دیگر ناچار است آمادگی برای مواجهه با جنگ را در دستور کار خود قرار دهد. نتایج نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که تنها یک سوم اروپایی‌ها حاضر به دفاع از سرزمین خود هستند، در حالی که این نسبت در ایالات متحده ۴۱ درصد است. فرماندهان نظامی هشدار می‌دهند که اگر اروپا قصد دارد صلح و ثبات خود را حفظ کند، ضروری است که آمادگی کامل برای بازدارندگی اقدامات پوتین را داشته باشد.

روسیه متهم به انجام حملات سایبری، تخریب زیرساخت‌ها، پرواز پهپادها در حریم هوایی کشورهای اروپایی و دخالت در انتخابات شده است. در مقابل، فرانسه، آلمان، بلژیک و هلند برنامه‌هایی برای احیای خدمت نظامی اجباری یا داوطلبانه و انجام تمرینات گسترده ارتشی در صورت حمله روسیه آغاز کرده‌اند.

افزایش بودجه دفاعی نیز در دستور کار است؛ کشورهای اروپایی عضو ناتو توافق کرده‌اند تا سال ۲۰۳۵ هزینه دفاعی خود را از ۲ به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسانند و ۱.۵ درصد دیگر را صرف تقویت زیرساخت‌ها و امنیت کنند. آلمان قصد دارد بیش از یک تریلیون دلار در دهه آینده صرف توسعه ارتش و زیرساخت‌های نظامی کند تا بزرگ‌ترین نیروی سنتی اروپا را ایجاد نماید.

با این حال، اثرات این تغییرات هنوز در زندگی روزمره مردم احساس نمی‌شود و افزایش هزینه‌های دفاعی، اغلب با کاهش کمک‌های خارجی و اجتماعی همراه است. مقامات نظامی هشدار می‌دهند که تنها با افزایش قابل توجه بودجه دفاعی می‌توان اروپا را از تهدیدات روسیه در امان نگه داشت.

انتهای پیام/