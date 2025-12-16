خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت دفاع ترکیه:

یک پهپاد را سرنگون کردیم

یک پهپاد را سرنگون کردیم
کد خبر : 1728476
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع ترکیه از ساقط کردن یک پهپاد از کنترل خارج شده که از سوی دریای سیاه به این کشور نزدیک شده بود خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،  وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که این کشور یک پهپاد از کنترل خارج نشده که از دریای سیاه به حریم هوایی این کشور نزدیک شده بود را سرنگون کرده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «جت‌های اف-۱۶ ترکیه و ناتو پس از شناسایی پهپاد، برای تضمین امنیت حریم هوایی ترکیه به حالت آماده‌باش درآمدند».

وزارت دفاع ترکیه در بیانیه روزگذشته -دوشنبه- خود افزود که مشخص شد پهپاد از کنترل خارج شده و در یک منطقه امن سرنگون شده است، اما در مورد نوع یا منشا آن توضیحی نداد.

این حادثه پس از هشدار هفته گذشته ترکیه در مورد تشدید تنش در دریای سیاه پس از حملات روسیه به بنادر اوکراین که به سه کشتی باری ترکیه آسیب رساند، رخ داد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری