یک پهپاد را سرنگون کردیم

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که این کشور یک پهپاد از کنترل خارج نشده که از دریای سیاه به حریم هوایی این کشور نزدیک شده بود را سرنگون کرده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «جت‌های اف-۱۶ ترکیه و ناتو پس از شناسایی پهپاد، برای تضمین امنیت حریم هوایی ترکیه به حالت آماده‌باش درآمدند».

وزارت دفاع ترکیه در بیانیه روزگذشته -دوشنبه- خود افزود که مشخص شد پهپاد از کنترل خارج شده و در یک منطقه امن سرنگون شده است، اما در مورد نوع یا منشا آن توضیحی نداد.

این حادثه پس از هشدار هفته گذشته ترکیه در مورد تشدید تنش در دریای سیاه پس از حملات روسیه به بنادر اوکراین که به سه کشتی باری ترکیه آسیب رساند، رخ داد.

انتهای پیام/