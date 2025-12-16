۷ کشته در پی سقوط هواپیما در مکزیک

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، «آدریان هرناندز»، هماهنگ کننده حفاظت مدنی مکزیک، گفت که یک هواپیما کوچک روز گذشته -دوشنبه- هنگامی‌که تلاش می‌کرد تا فرود اضطراری داشته باشد، در مرکز مکزیک سقوط کرد و در جریان این حادثه دست کم ۷ تن کشته شدند.

هرناندز گفت که این هواپیمای خصوصی ۸ مسافر و دو خدمه ثبت کرده است اما ساعت‌ها پس از سقوط تنها ۷ جسد یافته شده‌اند.

وی اظهار داشت: «ظاهرا این هواپیما تلاش می‌کرد تا در یک زمین فوتبال فرود بیاید که با سقف فلزی کسب‌وکارهای اطراف برخورد کرد و آتش بزرگی شعله ور شد. تحقیقات در رابطه با این حادثه در جریان است».

این حادثه در «سن متئو آتنکو»، در منطقه‌ای صنعتی در فاصله ۵ کیلومتری از فرودگا «تولکا»، در غرب مکزیکو سیتی رخ داد.

