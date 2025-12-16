خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۷ کشته در پی سقوط هواپیما در مکزیک

۷ کشته در پی سقوط هواپیما در مکزیک
کد خبر : 1728465
لینک کوتاه کپی شد.

در پی سقوط یک هواپیمای کوچک در مکزیک، دست‌کم ۷ تن کشته شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، «آدریان هرناندز»، هماهنگ کننده حفاظت مدنی مکزیک، گفت که یک هواپیما کوچک روز گذشته -دوشنبه- هنگامی‌که تلاش می‌کرد تا فرود اضطراری داشته باشد،  در مرکز مکزیک سقوط کرد و در جریان این حادثه دست کم ۷ تن کشته شدند.

هرناندز گفت که این هواپیمای خصوصی ۸ مسافر و دو خدمه ثبت کرده است اما ساعت‌ها پس از سقوط تنها ۷ جسد یافته شده‌اند.

وی اظهار داشت: «ظاهرا این هواپیما تلاش می‌کرد تا در یک زمین فوتبال فرود بیاید که با سقف فلزی کسب‌وکارهای اطراف برخورد کرد و آتش بزرگی شعله ور شد. تحقیقات در رابطه با این حادثه در جریان است».

این حادثه در «سن متئو آتنکو»، در منطقه‌ای صنعتی در فاصله ۵ کیلومتری از فرودگا «تولکا»، در غرب مکزیکو سیتی رخ داد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری