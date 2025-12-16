به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، مرکز مطبوعاتی واحد‌های گروه رزمی «غرب» روسیه امروز -سه‌شنبه- گزارش داد که نیروهای مسلح روسیه کنترل شهر «کوبیانسک» در منطقه خارکیف را به دست گرفته‌اند.

این مرکز مطبوعاتی اشاره کرد: «نیروهای مسلح اوکراین روزانه در گروه‌های کوچک از طریق گورستان سعی در نفوذ به کوبیانسک دارند و متحمل خسارات سنگینی می‌شوند».

این مرکز همچنی گزارش داد که گروهی از مزدوران کلمبیایی در نزدیکی کوبیانسک خنثی شدند.

