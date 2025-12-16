خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نیرهای روسیه کنترل شهر دیگری در اوکراین را به دست گرفتند

نیرهای روسیه کنترل شهر دیگری در اوکراین را به دست گرفتند
کد خبر : 1728455
لینک کوتاه کپی شد.

نیروهای ارتش روسیه از ادامه پیشروی خود در خاک اوکراین خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، مرکز مطبوعاتی واحد‌های گروه رزمی «غرب» روسیه امروز -سه‌شنبه- گزارش داد که نیروهای مسلح روسیه کنترل شهر «کوبیانسک» در منطقه خارکیف را به دست گرفته‌اند.

این مرکز مطبوعاتی اشاره کرد: «نیروهای مسلح اوکراین روزانه در گروه‌های کوچک از طریق گورستان سعی در نفوذ به کوبیانسک دارند و متحمل خسارات سنگینی می‌شوند».

این مرکز همچنی گزارش داد که گروهی از مزدوران کلمبیایی در نزدیکی کوبیانسک خنثی شدند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری