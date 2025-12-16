نیرهای روسیه کنترل شهر دیگری در اوکراین را به دست گرفتند
نیروهای ارتش روسیه از ادامه پیشروی خود در خاک اوکراین خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، مرکز مطبوعاتی واحدهای گروه رزمی «غرب» روسیه امروز -سهشنبه- گزارش داد که نیروهای مسلح روسیه کنترل شهر «کوبیانسک» در منطقه خارکیف را به دست گرفتهاند.
این مرکز مطبوعاتی اشاره کرد: «نیروهای مسلح اوکراین روزانه در گروههای کوچک از طریق گورستان سعی در نفوذ به کوبیانسک دارند و متحمل خسارات سنگینی میشوند».
این مرکز همچنی گزارش داد که گروهی از مزدوران کلمبیایی در نزدیکی کوبیانسک خنثی شدند.