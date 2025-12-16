رسانهها گزارش دادند:
رسوایی فساد ممکن است زلنسکی را مجبور به پذیرش توافق صلح کند
رسانهها گزارش دادند که مقامات اروپایی باور دارند که رسواییها در رابطه پرونده فساد و دیگر فشارهای داخلی و خارجی ممکن است رئیس جمهور اوکراین مجبور به پذیرش توافق صلح کند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، واشنگتن پست به نقل از یک دیپلمات اروپایی گزالرش داد که پرونده فساد و منشکلات زیرساخت انرژی اوگراین ممکن است «ولودیمیر زلنسکی»، رئیسجمهور این کشور را مجبور به پذیرش توافق حلوفصل نزاع اوکراین کند.
این دیپلمات گفت: «باور دارم که آنها هرگز به اندازه اکنون جدی نبودهاند و به نحوی و احساس این است که با وجود تمام رسواییها درباره فساد و تمام آشوبهای داخلی، این (توافق) باید انجام شود».
مذاکراتی در رابطه با حلوفصل پرونده اوکراین درتاریخ ۱۴ و ۱۵ دسامبر در برلین، با حضور نمایندگان آمریکا، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور و دیگر مقامات ارشد اوکراین و تعدادی از مقامات اروپایی برگزار شد.