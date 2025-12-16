آمریکا قرارداد فناوری با بریتانیا را به حالت تعلیق درآورد
رسانهها گزارش دادند که ایالات متحده قرارداد توسعه همکاریها در حوزه فناوری با انگلیس را به حالت تعویق در آورده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، روزنامه فایننشال تایمز روزگذشته -دوشنبه- گزارش داد که ایالات متحده قرارداد فناوری که اوایل امسال با بریتانیا منعقد کرده بود و هدف آن تقویت روابط در زمینه هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی و انرژی هستهای غیرنظامی بود را به حالت تعلیق درآورده است.
فایننشال تایمز اعلام کرد که مقامات بریتانیایی دوشنبه تایید کردند که ایالات متحده هفته گذشته این قرارداد را به حالت تعلیق درآورده است.
در این گزارش توضیح داده شد که دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، در حال تلاش برای کسب امتیازاتی از سوی بریتانیا در زمینههای تجاری خارج از همکاری فناوری است.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، مقامات آمریکایی به طور فزایندهای از عدم تمایل بریتانیا برای رسیدگی به موانع به اصطلاح غیرتعرفهای، از جمله قوانین و مقررات مربوط به مواد غذایی و کالاهای صنعتی، ناامید شدهاند.