خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آمریکا قرارداد فناوری با بریتانیا را به حالت تعلیق درآورد

آمریکا قرارداد فناوری با بریتانیا را به حالت تعلیق درآورد
کد خبر : 1728392
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌ها گزارش دادند که ایالات متحده قرارداد توسعه همکاری‌ها در حوزه فناوری با انگلیس را به حالت تعویق در آورده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، روزنامه فایننشال تایمز روزگذشته -دوشنبه- گزارش داد که ایالات متحده قرارداد فناوری که اوایل امسال با بریتانیا منعقد کرده بود و هدف آن تقویت روابط در زمینه هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی و انرژی هسته‌ای غیرنظامی بود را به حالت تعلیق درآورده است.

فایننشال تایمز اعلام کرد که مقامات بریتانیایی دوشنبه تایید کردند که ایالات متحده هفته گذشته این قرارداد را به حالت تعلیق درآورده است.

در این گزارش توضیح داده شد که دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، در حال تلاش برای کسب امتیازاتی از سوی بریتانیا در زمینه‌های تجاری خارج از همکاری فناوری است.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، مقامات آمریکایی به طور فزاینده‌ای از عدم تمایل بریتانیا برای رسیدگی به موانع به اصطلاح غیرتعرفه‌ای، از جمله قوانین و مقررات مربوط به مواد غذایی و کالاهای صنعتی، ناامید شده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری