به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین اظهار داشت که در چارچوب تلاش‌ها برای حل مناقشه اوکراین، «هنوز هیچ توافقی» با ایالات متحده در مورد مسائل منطقه‌ای حاصل نشده است.

زلنسکی در یک کنفرانس مطبوعاتی توضیح داد که «نمایندگان اوکراینی به گفتگو با همتایان آمریکایی خود ادامه می‌دهند» و خاطرنشان کرد که «هیئت اوکراینی شبانه‌روز برای دستیابی به نتایج تلاش می‌کند.»

در مقابل، زلنسکی اذعان کرد که برخی از مسائل همچنان پیچیده هستند، «که مهم‌ترین آن‌ها مسئله زمین است» و بر «وجود اختلاف در مواضع بین دو طرف» تأکید کرد.

