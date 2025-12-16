کمیسر پلیس فدرال استرالیا:
حمله سیدنی با الهام از داعش صورت گرفت
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «کریسی برت»، کمیسر پلیس فدرال استرالیا، گفت که تیراندازی جمعی که در آن ۱۵ نفر در جشن حنوکا در ساحل بوندی سیدنی کشته شدند، «یک حمله تروریستی با الهام از داعش» بوده است.
همچنین «آنتونی آلبانیز»، نخستوزیر استرالیا، نیز ضمن تایید این خبر گفت که این اظهارات بر اساس شواهد به دست آمده، از جمله «وجود پرچمهای داعش در وسیله نقلیهای که توقیف شده است»، صورت گرفته است.
پس از قتل عام روز یکشنبه، ۲۵ نفر هنوز در بیمارستانها تحت درمان هستند که ۱۰ نفر از آنها در وضعیت بحرانی قرار دارند. سه نفر از آنها در یک بیمارستان کودکان بستری هستند.