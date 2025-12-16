خبرگزاری کار ایران
شکایت ۱۰ میلیارد دلاری ترامپ از بی‌بی‌سی

رئیس جمهور آمریکا، با طرح شکایتی علیه بی‌بی‌سی، این رسانه را به دلیل ویرایش سخنرانی‌اش در ۶ ژانویه به افترا متهم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، با طرح شکایتی علیه بی‌بی‌سی، این رسانه را به دلیل ویرایش سخنرانی‌اش در ۶ ژانویه به افترا متهم کرده و خواستار دریافت ۱۰ میلیارد دلار غرامت شده است.

به طور خاص، ترامپ روز گذشته -دوشنبه- این شکایت را مطرح کرد و طبق اسناد دادگاه، پس از متهم کردن بی‌بی‌سی به افترا از طریق ویرایش یک بخش گمراه‌کننده، حداقل ۱۰ میلیارد دلار غرامت درخواست کرد.

این شکایت که در فلوریدا ثبت شده است، به دنبال «حداقل ۵ میلیارد دلار خسارت» هم به دلیل افترا و هم به دلیل نقض قانونی در مورد شیوه‌های تجاری فریبنده و ناعادلانه است.

