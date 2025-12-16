تصمیم رژیم صهیونیستی برای تخریب ۲۵ واحد مسکونی در اردوگاه «نور شمس»
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع محلی اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی تصمیم دارد طی هفته جاری ۲۵ ساختمان مسکونی را در اردوگاه آوارگان «نور شمس» در کرانه باختری اشغالی تخریب کند.
«عبدالله کامل»، استاندار استان طولکرم که اردوگاه نور شمس در محدوده آن قرار دارد، روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که از سوی نهاد وابسته به وزارت جنگ رژیم صهیونیستی موسوم به «کوگات» از این تصمیم مطلع شده است.
در همین حال، «فیصل سلامه»، رئیس کمیته مردمی اردوگاه طولکرم که در نزدیکی نور شمس قرار دارد، اعلام کرد که دستور تخریب دستکم ۱۰۰ واحد مسکونی متعلق به خانوادههای فلسطینی را دربر میگیرد.
اسرائیل از ماه ژانویه عملیات موسوم به «دیوار آهنین» را در کرانه باختری اشغالی آغاز کرده و مدعی است این عملیات با هدف مقابله با گروههای مسلح در اردوگاههای آوارگان شمال کرانه باختری انجام میشود.
با این حال، نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که اسرائیل در کرانه باختری از همان روشهایی استفاده میکند که پیشتر در جنگ ویرانگر خود علیه مردم فلسطین در غزه به کار گرفته بود؛ اقداماتی که هدف آنها تسلط بر اراضی و تغییر واقعیتهای میدانی است.