زلنسکی در برابر فشارها ایستاد؛ نه به واگذاری دونباس!

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد کشورش منطقه دونباس را به‌عنوان سرزمین روسیه به رسمیت نخواهد شناخت.

زلنسکی تأکید کرد در صورتی که مسکو با توافق مخالفت کند، اوکراین برای دریافت تسلیحات بیشتر به ایالات متحده متوسل خواهد شد.

زلنسکی با اشاره به اینکه «در حال حاضر هیچ طرح صلح ایده‌آلی وجود ندارد»، افزود ایالات متحده خواهان حرکت سریع به‌سوی صلح است، اما اوکراین بر تضمین کیفیت و پایداری هرگونه توافق تأکید دارد.

او از تدوین توافقی درباره تضمین‌های امنیتی خبر داد که به کنگره آمریکا ارائه می‌شود و گفت امیدوار است پس از نهایی شدن آن، با دونالد ترامپ دیدار کند.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین از ایده برقراری آتش‌بس در ایام کریسمس حمایت کرد؛ اقدامی که هدف آن کاهش تنش‌ها در تعطیلات عنوان شده است.

در همین حال، یک مقام آگاه از روند مذاکرات اعلام کرد که مذاکره‌کنندگان آمریکایی همچنان خواهان آن هستند که اوکراین از دو منطقه دونتسک و لوهانسک در شرق این کشور، که در مجموع «دونباس» نامیده می‌شوند، صرف‌نظر کند؛ شرطی که به گفته این مقام، برای آغاز گفت‌وگوهای صلح با روسیه مطرح شده است. این اظهارات را یک مقام مطلع روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه بیان کرد.

این مقام افزود: «ولادیمیر پوتین به‌دنبال سرزمین است». او تصریح کرد که ایالات متحده از اوکراین می‌خواهد از این دو منطقه «عقب‌نشینی» کند، در حالی‌که کی‌یف با این درخواست موافق نیست.

او تأکید کرد که نکته جالب این است که در این موضوع، آمریکا عملا با موضع روسیه هم‌نظر شده است.

ایالات متحده در عین حال پیشنهاد ارائه تضمین‌های امنیتی مشابه تضمین‌های ناتو به کی‌یف را مطرح کرده است. این در حالی است که مذاکره‌کنندگان آمریکایی و اروپایی روز دوشنبه از پیشرفت‌هایی در گفت‌وگوها برای پایان دادن به جنگ با روسیه خبر دادند، هرچند دستیابی به توافقی درباره واگذاری اراضی همچنان دور از دسترس به نظر می‌رسد.

مقام‌های آمریکایی اعلام کردند فرستادگان دونالد ترامپ این پیشنهاد بی‌سابقه را در دیدارهایی با ولودیمیر زلنسکی در برلین مطرح کرده‌اند، اما هشدار دادند که چنین توافقی برای همیشه روی میز نخواهد ماند.

گفت‌وگوها در پایتخت آلمان موجب شکل‌گیری نوعی خوش‌بینی محتاطانه در میان رهبران اروپایی نسبت به روند پایان دادن به مرگبارترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم شده است.

انتهای پیام/