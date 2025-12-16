لوکاشنکو: درهای بلاروس به روی مادورو باز است
رئیسجمهور بلاروس اعلام کرد کشورش در صورت تصمیم نیکولاس مادورو برای ترک ونزوئلا، آماده اعطای پناهندگی سیاسی به اوست.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، الکساندر لوکاشنکو، رئیسجمهور بلاروس از آمادگی کشورش برای اعطای پناهندگی به نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا خبر داد.
لوکاشنکو در گفتوگویی با رسانه خبری آمریکایی «نیوزمکس» که بخشهایی از آن روز دوشنبه منتشر شد، گفت: «مادورو هرگز دشمن یا رقیب ما نبوده است. اگر بخواهد به بلاروس بیاید، درهای ما در اینجا به روی او باز است.»
وی افزود که تاکنون هیچ گفتوگویی با رئیسجمهور ونزوئلا درباره این موضوع نداشته است، زیرا مادورو «کسی نیست که همهچیز را رها کند و فرار کند».
لوکاشنکو همچنین در صحت ادعاهای آمریکا درباره دست داشتن مادورو در قاچاق مواد مخدر تردید کرد و گفت: «نه شما چنین شواهدی در اختیار دارید و نه من. و فکر نمیکنم این ادعا درست باشد.»
پیشتر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرده بود که ایالات متحده ممکن است حملاتی را علیه باندهای قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین انجام دهد و در این چارچوب از ونزوئلا و کلمبیا نام برده و اتهاماتی را متوجه رئیسجمهور ونزوئلا کرده بود؛ اتهاماتی که کاراکاس بهطور قاطع آنها را رد کرد.
گزارشهای رسانهای نیز حاکی از آن بود که ترامپ در ماه نوامبر گذشته از مادورو خواسته بود در مهلتی مشخص ونزوئلا را ترک کند و گفته بود: «روزهای حضور مادورو در قدرت معدود است»، اما مادورو این پیشنهاد آمریکا را رد کرد.