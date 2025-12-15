خبرگزاری کار ایران
ترامپ:

توافق برای پایان دادن به جنگ اوکراین «بیش از هر زمان دیگری نزدیک است

توافق برای پایان دادن به جنگ اوکراین «بیش از هر زمان دیگری نزدیک است
رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که توافق برای پایان دادن به جنگ اوکراین «بیش از هر زمان دیگری نزدیک شده است.

به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که توافق برای پایان دادن به جنگ اوکراین «بیش از هر زمان دیگری نزدیک شده است.

 اظهارنظر ترامپ پس از اعلام پیشرفت در مذاکرات برلین مطرح می‌شود.

دونالد ترامپ، روز دوشنبه با اشاره به گفت‌وگوهای اخیر در پایتخت آلمان گفت که تیم وی پس از مذاکرات برلین به پیشرفت‌هایی دست یافته است که چشم‌انداز دستیابی به توافق را تقویت می‌کند.

در همین راستا، «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر» دو فرستاده آمریکایی در برلین با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین، و شماری از رهبران اروپایی درباره راه‌های پایان دادن به جنگ گفت‌وگو کردند.

پیش‌تر، یک مقام آگاه از روند مذاکرات برلین به خبرگزاری رویترز گفته بود که مذاکره‌کنندگان آمریکایی بر لزوم موافقت اوکراین با خروج نیروهایش از منطقه دونتسک تأکید کرده‌اند و مسأله اراضی را موضوعی محوری برای روسیه دانسته‌اند.

هم‌زمان، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که بسته پیشنهادی مربوط به اوکراین شامل «تضمین‌های امنیتی قوی شبیه به ناتو» خواهد بود. این مقام همچنین ابراز امیدواری کرده است که روسیه با توافقی که با اوکراین مورد مذاکره قرار گرفته، موافقت کند.

