خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زلنسکی:

به مذاکره با آمریکا ادامه می‌دهیم

به مذاکره با آمریکا ادامه می‌دهیم
کد خبر : 1728254
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری اوکراین اعلام کرد که هیأت مذاکره‌کننده این کشور گفت‌وگوها با هیأت آمریکایی را ادامه خواهد داد.

به گزارش ایلنا، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین اعلام کرد که هیأت مذاکره‌کننده این کشور گفت‌وگوها با هیأت آمریکایی را ادامه خواهد داد.

وی با اشاره به تداوم تماس‌ها میان کی‌یف و واشنگتن، گفت که این مذاکرات با هدف بررسی راه‌حل‌های سیاسی و امنیتی برای پایان دادن به جنگ و دستیابی به تضمین‌های لازم ادامه می‌یابد.

زلنسکی جزئیات بیشتری درباره محورهای گفت‌وگو ارائه نکرد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری