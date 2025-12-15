زلنسکی:
به مذاکره با آمریکا ادامه میدهیم
رئیسجمهوری اوکراین اعلام کرد که هیأت مذاکرهکننده این کشور گفتوگوها با هیأت آمریکایی را ادامه خواهد داد.
وی با اشاره به تداوم تماسها میان کییف و واشنگتن، گفت که این مذاکرات با هدف بررسی راهحلهای سیاسی و امنیتی برای پایان دادن به جنگ و دستیابی به تضمینهای لازم ادامه مییابد.
زلنسکی جزئیات بیشتری درباره محورهای گفتوگو ارائه نکرد.