به گزارش ایلنا، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین اعلام کرد که هیأت مذاکره‌کننده این کشور گفت‌وگوها با هیأت آمریکایی را ادامه خواهد داد.

وی با اشاره به تداوم تماس‌ها میان کی‌یف و واشنگتن، گفت که این مذاکرات با هدف بررسی راه‌حل‌های سیاسی و امنیتی برای پایان دادن به جنگ و دستیابی به تضمین‌های لازم ادامه می‌یابد.

زلنسکی جزئیات بیشتری درباره محورهای گفت‌وگو ارائه نکرد.

انتهای پیام/