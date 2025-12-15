به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌ها گزارش دادند که «ولودیمیر زلنسکی»، تحت فشار «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، وانمود می‌کند که آماده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین است.

این رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه اظهار داشتند که این ابتکار عمل ارتباطی با هیچ برنامه‌ای برای برگزاری انتخابات ریاست‌ جمهوری ندارد، بلکه تنها واکنشی به اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر اینکه مدت زیادی است هیچ انتخاباتی در اوکراین برگزار نشده ، می‌باشد.

ترامپ پیشتر اظهار داشته بود که زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین فرا رسیده و این مردم اوکراین هستند که در این مورد تصمیم می‌گیرند.

