گروسی:
روسیه هیچکس را با سلاح هستهای تهدید نکرده است
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت که هیچ تهدید اتمی از سوی روسیه را ثبت نکرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اظهار داشت که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، کسی را با سلاحهای هستهای تهدید نکرده است.
گروسی مصاحبهای با روزنامه اسپانیایی «ال پایس»، در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه وی چگونه تهدید ادعایی رهبر روسیه برای استفاده از تسلیحات هستهای را تفسیر میکند گفت: «من تهدید او به حمله با سلاحهای هستهای را ثبت نکردهام».
وی اظهار داشت: «من تنها بیانیهای دیدهام که میگوید در صورت تهدید موجودیت، سلاحهای هستهای وجود دارند».
مدیرکل آژانس افزود: «این اساسا دکترین استفاده از سلاحهای هستهای تقریبا همه کشورها است».
در عین حال، گروسی اذعان داشت که تنشهای بینالمللی افزایش یافته و خطر نهان همچنان وجود دارد.