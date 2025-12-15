برنامه رهبران اروپایی برای مشارکت در مذاکرات اوکراین در آلمان

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، وال استریت ژورنال گزارش داد که تعدادی از رهبران اروپایی برنامه دارند تا در مذاکرات حل‌وفصل مناقشه اوکراین در برلین شرکت کنند.

این روزنامه گزارش داد که: «دور مذاکرات روز گذشته -یکشنبه- در برلین آغاز شد و امروز نیز ادامه خواهد داشت با و تعدای از رهبران اروپایی قصد دارند تا به عنوان بخشی از گسترش دایره حضور سیاسی در روند حل‌و‌فصل در این مذاکرات شرکت کنند.

این روزنامه اشاره کرد که مذاکرات در رابطه با مسئله اوکراین در مرکز صدراعظمی آلمان با مشارکت «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر»، فرستادگان «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده و «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین آغاز شد.

