به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «کایا کالاس»،‌ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اذعان داشت که کشورهای عضو اتحادیه در مذاکرات خود در رابطه با استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای حمایت مالی از اوکراین با مشکلات ی مواجه هستند.

کالاس پیش از نسیت وزاری خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: «بهترین گزینه چیزی است که وام جبرانی نامدیه می‌شود و اکنون د رحال کار بر روی آن هستیم».

وی افزود: «ما تاکنون به توافقی دست نیافتیم و این مسئله پیچیده است اما در حال پیشبرد این امر هستیم و هنوز چند روزی زمان داریم».

