ادامه نقض آتش‌بس در نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی

ارتش اشغالگر اسرائیل مجموعه‌ای از حملات هوایی و توپخانه‌ای را به بخش‌های مختلف نوار غزه، در مناطقی که تحت توافق آتش‌بس تحت کنترل خود دارد، آغاز کرد.

‌به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،‌ ارتش اشغالگر اسرائیل مجموعه‌ای از حملات هوایی و توپخانه‌ای را به بخش‌های مختلف نوار غزه، در مناطقی که تحت توافق آتش‌بس تحت کنترل خود دارد، آغاز کرد.

این اقدام نقض جدید توافقی است که از دهم اکتبر به اجرا درآمد.

شاهدان عینی گزارش دادند که ارتش اشغالگر اسرائیل مجموعه‌ای از حملات هوایی را به شهر رفح در جنوب نوار غزه که طبق توافق کاملاً تحت کنترل آن است، انجام داده است.

آنها گفتند که خودروهای ارتش بدون هیچ تبعیضی در شمال رفح آتش گشودند.

 

