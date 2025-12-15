گروسی:
بازرسان آژانس به ایران بازگشتهاند
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد که بازرسان آژانس به ایران بازگشتهاند.
«رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در مصاحبهای با خبرگزاری ریانووستی گفت که آژانس بازرسیها در ایران را از سر گرفته است، اما هنوز به تأسیسات کلیدی دسترسی ندارد.
وی گفت: «این مهمترین مسئلهای است که در حال حاضر در ایران با آن مواجه هستیم. ما توانستهایم بازرسیها را از سر بگیریم، اما هنوز به سایتهای کلیدی دسترسی نداریم.»