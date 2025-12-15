به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران بازگشته‌اند.

«رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ریانووستی گفت که آژانس بازرسی‌ها در ایران را از سر گرفته است، اما هنوز به تأسیسات کلیدی دسترسی ندارد.

وی گفت: «این مهم‌ترین مسئله‌ای است که در حال حاضر در ایران با آن مواجه هستیم. ما توانسته‌ایم بازرسی‌ها را از سر بگیریم، اما هنوز به سایت‌های کلیدی دسترسی نداریم.»

