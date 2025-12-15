‌مشاور ویژه دادستانی کره جنوبی گفت که «یون سوک-یول»، رئیس‌جمهور سابق این کشور، سعی در شروع جنگ بین دو کره داشت تا بهانه‌ای برای توجیه اعمال حکومت نظامی در کشور ایجاد کند.

وی در یک نشست خبری توضیح داد که رئیس‌جمهور برکنار شده با ارسال پهپاد به کره شمالی با هدف تحریک آن و دریافت پاسخ نظامی از آن، به دنبال انجام این کار بود، اما پس از آنکه پیونگ‌یانگ پاسخ نظامی نداد، این طرح شکست خورد.

به گفته تیم تحقیقات ویژه، یون سعی داشت نتایج انتخابات پارلمانی برگزار شده در آوریل ۲۰۲۴ که حزب حاکم او در آن شکست خورد را به عنوان تقلب انتخاباتی به رهبری نیروهای ضد دولتی به تصویر بکشد و در طول اعمال کوتاه مدت حکومت نظامی، توطئه دستگیری مقامات کمیسیون ملی انتخابات را ترتیب داد.





انتهای پیام/