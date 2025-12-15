خبرگزاری کار ایران
استراتژی دفاعی خود را اصلاح کرده و توسعه دادیم

رئیس جمهور ونزوئلا گفت که کشورش در سایه تهدیدات اخیر استراتژی دفاعی خود را اصلاح و تقویت کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک،‌ «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرد که کشورش در سایه اقدامات خصمانه و فشارهایی که با آن مواجه  است، استراتژی دفاعی خود را اصلاح و تقویت کرده است.

مادورو در جریان سخنرانی در بیست‌وپنجمین نشست رخبران کشورهای و دولت‌های ائتلاف آلبا (ائتلاف بولیواری برای ملل آمریکای ما) گفت: «ما تصور خود از سیستم پدافند ملی، که از پیشینیان به ما ارث رسیده، از رهبر بزرگ  گوآیکایپورو و مقاومت بومی های کارائیب  را اصلاح کرده و بهبودبخشیدیم».

مادرو اشاره کرد که کشورش در هفته‌های اخیر با مجموعه‌ای از اقدامات خصمانه، از جمله تهدیدات نظامی و همچنین توقیف  کشتی حامل نفت ونزوئلا روبه‌رو بوده است».

 

 

 

