استراتژی دفاعی خود را اصلاح کرده و توسعه دادیم

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک،‌ «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرد که کشورش در سایه اقدامات خصمانه و فشارهایی که با آن مواجه است، استراتژی دفاعی خود را اصلاح و تقویت کرده است.

مادورو در جریان سخنرانی در بیست‌وپنجمین نشست رخبران کشورهای و دولت‌های ائتلاف آلبا (ائتلاف بولیواری برای ملل آمریکای ما) گفت: «ما تصور خود از سیستم پدافند ملی، که از پیشینیان به ما ارث رسیده، از رهبر بزرگ گوآیکایپورو و مقاومت بومی های کارائیب را اصلاح کرده و بهبودبخشیدیم».

مادرو اشاره کرد که کشورش در هفته‌های اخیر با مجموعه‌ای از اقدامات خصمانه، از جمله تهدیدات نظامی و همچنین توقیف کشتی حامل نفت ونزوئلا روبه‌رو بوده است».

