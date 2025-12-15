خبرگزاری کار ایران
۳۷ کشته و زخمی در حادثه برای اتوبوس دانش‌آموزان در کلمبیا

در پی سقوط اتوبوس حامل دانش‌آموزان به یک دره در شمال کلمبیا، ۱۷ دانش آموز کشته و ۲۰ تن مجروح شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات محلی در کلمبیا شب روزگذشته -یکشنبه- اعلام کردند  که در پی سقوط سقوط اتوبوس حامل دانش آموزان از یک صخره در شمال این کشور، ۱۷ دانش‌آموز کشته و ۲۰ تن مجروح شدند.

یک مقام رسمی در این رابطه اظهار داشت: «این دانش‌آموزان فارغ التحصیلی خود را در ساحل جشن می‌گرفتند».

وی افزود: «این خبر بسیار تلخی برای تمام جامعه ما است».

