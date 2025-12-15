۳۷ کشته و زخمی در حادثه برای اتوبوس دانشآموزان در کلمبیا
در پی سقوط اتوبوس حامل دانشآموزان به یک دره در شمال کلمبیا، ۱۷ دانش آموز کشته و ۲۰ تن مجروح شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات محلی در کلمبیا شب روزگذشته -یکشنبه- اعلام کردند که در پی سقوط سقوط اتوبوس حامل دانش آموزان از یک صخره در شمال این کشور، ۱۷ دانشآموز کشته و ۲۰ تن مجروح شدند.
یک مقام رسمی در این رابطه اظهار داشت: «این دانشآموزان فارغ التحصیلی خود را در ساحل جشن میگرفتند».
وی افزود: «این خبر بسیار تلخی برای تمام جامعه ما است».