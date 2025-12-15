ترامپ به بنسلمان: راه اف-۳۵ از اسرائیل میگذرد!
رئیسجمهور آمریکا در دیدار با ولیعهد سعودی، شروط واشنگتن برای فروش جنگندههای اف-۳۵ و ارائه حمایت هستهای به عربستان را اعلام کرد و تأکید نمود که پیشرفت در مسیر عادیسازی روابط ریاض با تلآویو، تحقق سرمایهگذاریهای سعودی در آمریکا و رعایت توافقات مرحلهای، از پیششرطهای اصلی به شمار میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از «عربی ۲۱»، روزنامه عبری «یسرائیل هیوم» نوشت: دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در دیدار اخیر خود با محمد بنسلمان، ولیعهد سعودی، با دفاع از وی در برابر پرسشهای خبرنگاران، عربستان را به عنوان «همپیمان اول» واشنگتن خارج از چارچوب ناتو معرفی کرد.
بر اساس گزارشها، نتایج این دیدار مطابق انتظار دو طرف نبود و واشنگتن از بیمیلی سعودیها برای پیشبرد مسیر عادیسازی روابط با اسرائیل ابراز نارضایتی کرده است. منابع دیپلماتیک اعلام کردند که ناکامی مذاکرات اولیه موجب شد ترامپ از بنسلمان بخواهد دستکم یک گام نمادین در مسیر عادیسازی بردارد تا نشان دهد پیشرفتی حاصل شده است.
ولیعهد سعودی در این دیدار درباره چالشهای داخلی و فشار افکار عمومی سخن گفت، اما ترامپ وی را به الگوگیری از همتای اماراتیاش، محمد بنزاید، که پس از پیوستن به توافقهای ابراهیم به دستاوردهای قابل توجهی رسیده بود، تشویق کرد. با این حال، بنسلمان موضع خود را حفظ کرد و ترامپ پس از آن اعلام کرد که فروش جنگندههای اف-۳۵ به عربستان در آینده امکانپذیر خواهد بود، مشروط بر تحقق سرمایهگذاریهای سعودی در آمریکا و آغاز اقدامات عملی برای عادیسازی روابط با اسرائیل.
واشنگتن همچنین درخواست عربستان برای غنیسازی اورانیوم در داخل خاک خود را رد کرد و در عوض با حمایت در تأسیس یک مرکز هستهای تحت نظارت شرکتهای آمریکایی موافقت نمود، مشابه مدل اجراییشده در امارات متحده عربی.
گزارشها نشان میدهد که آتشبس در غزه بهعنوان نقطه آغاز گسترش «توافقهای ابراهیم» در نظر گرفته شده و موضع سعودیها نقشی مؤثر در تأخیر روند مذاکرات و پایان جنگ توسط حماس ایفا کرده است. علاوه بر این، تلاشهای مصر برای واداشتن حماس به تحویل سلاح و واگذاری بخشی از قدرت سیاسی تاکنون با مقاومت برخی رهبران این گروه مواجه شده است.
در این میان، نقش ترکیه در اعمال فشار بر حماس کاهش یافته است. منابع دیپلماتیک عرب دلیل این موضوع را استفاده اسرائیل از حق وتو برای جلوگیری از مشارکت نیروهای ترکیهای در نیروی چندملیتی اعلام کردهاند. پیشتر نیز اسرائیل اطلاعاتی درباره فعالیتهای حماس و حزبالله در ترکیه در اختیار آمریکا قرار داده و تلاشهای احتمالی برای حمله را خنثی کرده است.
حماس برای از سرگیری رسمی مذاکرات، خواستار تکمیل مرحله اول شامل بازگشایی معبر رفح و افزایش واردات کمکهای انسانی شده است. منابع اسرائیلی اعلام کردهاند که تحویل اجساد دو اسیر اخیر و جلوگیری از تصاحب بخش عمده کمکها، شروط دشواری است که انتظار میرود در روزهای آتی محقق شود.