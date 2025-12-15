خبرگزاری کار ایران
گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه آمریکا و سوریه

وزیر خارجه آمریکا در گفت‌وگوی تلفنی با همتای سوری خود بر تداوم حمایت کشورش از سوریه تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سانا، «اسعد الشیبانی»، وزیر خارجه سوریه، و «مارک روبیو» وزیر خارجه آمریکا تلفنی رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، در این دیدار شماری از مسائل دارای اهمیت مشترک بررسی شد.

دو طرف ضمن رایزنی درباره حادثه تدمر، تاکید کردند که این عملیات بزدلانه، تلاشی برای ضربه زدن به روابط نوپای سوریه و امریکا است.

وزرای خارجه آمریکا و سوریه درباره مهم ترین پرونده‌های مرتبط با روابط فیمابین گفت‌وگو کردند.


 

