ملونی: صبح بخیر اروپا!
نخستوزیر ایتالیا با طعنه به رهبران اروپایی گفت: سند راهبرد امنیت ملی آمریکا زنگ هشداری به اروپاست که ۸۰ سال امنیت خود را به آمریکا برونسپاری کرده بود، صبح بخیر.
به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، روز یکشنبه در مراسم حزبی «آتریو» در رم با تأکید بر استقلال کشورش، گفت: «ایتالیا باید وفادار به شرکای خود باقی بماند، اما هرگز تحت سلطه کسی قرار نگیرد.»
ملونی با اشاره به حمایت ایتالیا از اوکراین گفت: «به همین دلیل از روز اول کنار اوکراین ایستادهایم و به حمایت از آن ادامه خواهیم داد؛ نه تنها به خاطر عدالت، بلکه پیش از هر چیز برای دفاع از منافع ملی و امنیت کشورمان.»
وی درباره استراتژی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا که نگرانی رهبران اروپایی را برانگیخته است، افزود: «این استراتژی نشان میدهد که واشنگتن قصد دارد از اروپا فاصله بگیرد و کشورهای قاره باید خودشان دفاع از امنیت خود را برعهده بگیرند.»
ملونی با تأکید بر اهمیت استقلال اروپاییان در زمینه امنیت گفت: «چه باید بگویم؟ صبح بخیر، اروپا. ما امنیت خود را به مدت ۸۰ سال به آمریکا سپرده بودیم و تصور نمیکردیم روزی برسد که این اعتماد بیقید و شرط به پایان برسد.»
ملونی درباره برنامه دولت برای مراکز بازگرداندن مهاجران در آلبانی نیز گفت: «همانطور که همیشه گفتهام، این مراکز طبق برنامه فعالیت خواهند کرد.»
او افزود که کشورهای عضو اتحادیه اروپا اخیرا در بروکسل توافق کردهاند رویکرد سختگیرانهتری در قبال مهاجران فاقد مجوز اتخاذ کرده و بازگرداندن آنها به کشور مبدا را تشدید کنند.