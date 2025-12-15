هشدار آمریکا به اسرائیل درباره سوریه؛ باراک با «خطوط قرمز» به دیدار نتانیاهو میرود
فرستاده رئیسجمهور آمریکا، امروط در حالی وارد سرزمینهای اشغالی میشود که واشنگتن نسبت به پیامدهای افزایش عملیات نظامی اسرائیل در سوریه ابراز نگرانی کرده و به دنبال جلوگیری از تشدید تنشهاست.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رسانههای عبریزبان گزارش دادند که تام باراک، فرستاده رئیسجمهور آمریکا، در دیدار پیشِروی خود با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل مجموعهای از «خطوط قرمز» واشنگتن درباره فعالیتهای نظامی اسرائیل در داخل خاک سوریه را مطرح خواهد کرد.
به گزارش شبکه عبری «i24news»، فرستاده ویژه آمریکا، امروز- دوشنبه- وارد سرزمینهای اشغالی میشود تا با نتانیاهو و شماری از مقامات این رژیم درباره تحولات منطقهای گفتوگو کند؛ گفتوگوهایی که تمرکز اصلی آن بر وضعیت سوریه خواهد بود.
این شبکه عبریزبان افزود: ایالات متحده نگران است که تداوم و افزایش عملیات نظامی اسرائیل موجب بیثباتی در سوریه شود و از همینرو، واشنگتن در پی دستیابی به یک توافق امنیتی برای جلوگیری از هرگونه تشدید تنش است.
در همین ارتباط، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اوایل ماه جاری در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» بر ضرورت حفظ گفتوگویی قوی و مؤثر میان اسرائیل و سوریه تأکید کرد و خواستار پرهیز از هر اقدامی شد که میتواند مانع حرکت سوریه بهسوی ثبات و شکوفایی شود.
ترامپ همچنین از تلاشهای احمد الشرع (الجولانی) رئیس دولت موقت سوریه در دستیابی به نتایج مثبت و ایجاد زمینه برای شکلگیری روابطی بلندمدت و باثبات میان سوریه و اسرائیل تمجید کرد.