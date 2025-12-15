به گزارش ایلنا، کشورهای عضو «اتحادیه بولیواری برای مردم آمریکای لاتین و کارائیب» موسوم به «آلبا» در بیانیه پایانی نشست خود با محکوم‌کردن سیاست‌های ایالات متحده در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب، بر ضرورت احترام به حاکمیت کشورها و حقوق ملت‌ها تأکید کردند.

آلبا در این بیانیه با اعلام پایبندی کامل خود به دفاع از حقوق مهاجران، هرگونه تبعیض را مردود دانست و خواستار رعایت پروتکل‌های بازگشت ایمن، منظم و انسانی مهاجران شد.

اعضای این اتحادیه همچنین با هشدار نسبت به هرگونه تهدید نظامی علیه کشورهای آمریکای لاتین و منطقه کارائیب، خواستار توقف فوری چنین اقدام‌ها و مواضعی شدند.

در بخش دیگری از این بیانیه، از دولت آمریکا خواسته شده است نام کوبا را از «فهرست ساختگی و خودسرانه کشورهای حامی تروریسم»، حذف کند و این اقدام واشنگتن سیاسی و فاقد مشروعیت بین‌المللی خوانده شده است.

این ائتلاف همچنین با محکوم‌کردن راهبرد امنیت ملی آمریکا، هدف اعلام‌شده آن برای احیای «دکترین منسوخ مونرو» را اقدامی مداخله‌جویانه و تهدیدی علیه استقلال کشورهای منطقه توصیف کرد.

آلبا در ادامه، اقدام آمریکا در توقیف و مصادره یک نفتکش ونزوئلایی در دریای کارائیب را «دزدی دریایی آشکار» و نقض صریح حقوق بین‌الملل دانست و آن را به‌شدت محکوم کرد.

اعضای این ائتلاف در پایان، با تمجید از ملت ونزوئلا، مقاومت، آگاهی و ایستادگی این کشور در دفاع از کرامت ملی و حق تعیین سرنوشت خود را ستودند.

