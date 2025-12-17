خبرگزاری کار ایران
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ‌شرق غزه

جنگنده‌های اسرائیلی مناطق شرقی شهر غزه را هدف حملات هوایی قرار دادند.

به گزارش ایلنا، جنگنده‌های اسرائیلی مناطق شرقی شهر غزه را هدف حملات هوایی قرار دادند.

این حملات بخشی از سلسله حملات مداوم اسرائیل علیه اهداف مختلف در نوار غزه به شمار می‌رود.

هنوز گزارشی از میزان تلفات یا خسارات وارد شده منتشر نشده است و مقام‌های فلسطینی در حال ارزیابی اوضاع هستند.

این حملات در شرایطی صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان اسرائیل و گروه‌های مقاومت در غزه همچنان ادامه دارد و شهروندان در معرض خطر شدید قرار دارند.

 

 

