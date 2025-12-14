تشدید تدابیر امنیتی در معابد یهودیان در انگلیس

به گزارش ایلنا، پلیس انگلیس از افزایش حضور نیروهای امنیتی در اطراف معابد یهودیان در شهرهای این کشور در پی حادثه تیراندازی مرگبار در ساحل بوندی سیدنی، خبر داد.

به گزارش اسکاتلند یارد، مأموران پلیس با همکاری نهادهای مرتبط، از جمله سازمان خیریه پشتیبانی امنیتی جامعه یهودیان، گشت‌های اضافی و تدابیر امنیتی ویژه‌ای را در اطراف معابد و مکان‌های تجمع یهودیان برقرار کرده‌اند.

چارلز سوم، پادشاه انگلیس این حمله را «یکی از وحشتناک‌ترین حملات تروریستی ضدیهود» توصیف و نخست‌وزیر و وزیران کابینه نیز ضمن ابراز تسلیت، حمایت خود را از جامعه یهودیان اعلام کردند.

این تیراندازی روز یکشنبه، همزمان با مراسم روشن کردن شمع‌های جشن حنوکا، دست‌کم ۱۲ کشته و ۲۹ زخمی بر جای گذاشت و عاملان آن هنوز شناسایی نشده‌اند.

پلیس انگلیس اعلام کرده است که تدابیر امنیتی و گشت‌های پلیس در مناطق پرجمعیت ادامه خواهد یافت تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.

