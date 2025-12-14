خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پس از حمله مسلحانه استرالیا صورت گرفت؛

تشدید تدابیر امنیتی در معابد یهودیان در انگلیس

تشدید تدابیر امنیتی در معابد یهودیان در انگلیس
کد خبر : 1727677
لینک کوتاه کپی شد.

پلیس انگلیس از افزایش حضور نیروهای امنیتی در اطراف معابد یهودیان در شهرهای این کشور در پی حادثه تیراندازی مرگبار در ساحل بوندی سیدنی، خبر داد.

به گزارش ایلنا، پلیس انگلیس از افزایش حضور نیروهای امنیتی در اطراف معابد یهودیان در شهرهای این کشور در پی حادثه تیراندازی مرگبار در ساحل بوندی سیدنی، خبر داد. 

به گزارش اسکاتلند یارد، مأموران پلیس با همکاری نهادهای مرتبط، از جمله سازمان خیریه پشتیبانی امنیتی جامعه یهودیان، گشت‌های اضافی و تدابیر امنیتی ویژه‌ای را در اطراف معابد و مکان‌های تجمع یهودیان برقرار کرده‌اند.

چارلز سوم، پادشاه انگلیس این حمله را «یکی از وحشتناک‌ترین حملات تروریستی ضدیهود» توصیف و نخست‌وزیر و وزیران کابینه نیز ضمن ابراز تسلیت، حمایت خود را از جامعه یهودیان اعلام کردند.

این تیراندازی روز یکشنبه، همزمان با مراسم روشن کردن شمع‌های جشن حنوکا، دست‌کم ۱۲ کشته و ۲۹ زخمی بر جای گذاشت و عاملان آن هنوز شناسایی نشده‌اند.

پلیس انگلیس اعلام کرده است که تدابیر امنیتی و گشت‌های پلیس در مناطق پرجمعیت ادامه خواهد یافت تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری