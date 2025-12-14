خبرگزاری کار ایران
گردان‌های قسام شهادت فرمانده بخش صنایع نظامی خود را اعلام کرد

گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس اعلام کرد که فرمانده بخش صنایع نظامی این گروه، در پی یک عملیات ترور توسط ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس اعلام کرد که «رائد سعید سعد» ملقب به «ابومعاذ» و فرمانده بخش صنایع نظامی این گروه، در پی یک عملیات ترور توسط ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است.

قسام در بیانیه‌ای اعلام کرد این ترور روز شنبه و در «نقض آشکار توافق آتش‌بس» انجام شده و چند نفر دیگر از نیروهای این گروه نیز در این حمله شهید شده‌اند.

در این بیانیه، از رائد سعد به‌عنوان یکی از چهره‌های کلیدی در توسعه توانمندی‌های نظامی قسام یاد شده و تأکید شده است که وی نقش مهمی در ساختار تسلیحاتی این گروه، به‌ویژه در جریان حملات هفتم اکتبر و درگیری‌های پس از آن، ایفا کرده است.

کتائب قسام با محکوم‌کردن این اقدام، اسرائیل را به عبور از «خطوط قرمز» متهم کرد و ایالات متحده و برخی میانجی‌ها، از جمله «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، را در قبال ادامه حملات به غزه مسئول دانست. این گروه تأکید کرد که «حق پاسخ به تجاوز» را برای خود محفوظ می‌داند.

در ادامه این بیانیه آمده است که فرماندهی جدیدی برای جایگزینی رائد سعد تعیین شده و ترور فرماندهان، خللی در تداوم فعالیت‌های این گروه ایجاد نخواهد کرد.

جنبش حماس نیز با انتشار بیانیه‌ای جداگانه، شهادت رائد سعد و چند نفر دیگر از اعضای خود را تأیید کرده و اعلام کرد که افرادی به نام‌های «ریاض اللبان»، «عبدالحی زقوت» و «یحیی الکیالی» نیز در این حمله به شهادت رسیده‌اند. حماس همچنین تأکید کرد که رائد سعد پیش‌تر نیز چندین بار هدف سوءقصد قرار گرفته بود، اما به فعالیت‌های خود ادامه داده بود.

این جنبش در پایان بیانیه خود، عملیات‌های ترور اسرائیل را نشانه‌ای از ادامه درگیری و تشدید تنش‌ها دانست و اعلام کرد که مسیر خود را بدون تغییر ادامه خواهد داد.

 

 

