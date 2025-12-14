خبرگزاری کار ایران
حرف‌های روته درباره جنگ با روسیه غیر مسئولانه است

سخنگوی کاخ کرملین، اظهارات دبیرکل ناتو در رابطه با جنگ با روسیه را غیر مسئولانه دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کرملین امروز -یکشنبه- اعلام کرد که اظهارات «مارک روته»، دبیرکل ناتو، در رابطه با آماده‌سازی برای جنگ با روسیه غیر مسئولانه و بیانگر این است که او او واقعا  ویرانی‌های جنگ جهانی دوم را درک نمی‌کرد.

«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، گفت: «به نظر می‌رسد این اظهارات نماینده نسلی است که توانسته فراموش کند جنگ جهانی دوم واقعا چگونه بوده است. آنها هیچ درکی ندارند و متاسفانه آقای روته که چنین اظهارات غیرمسئولانه‌ای را مطرح می‌کند، به سادگی نمی‌فهمد که درباره چه چیزی صحبت می‌کند».

روته در جریان سخنرانی خود در روز پنجشنبه در برلین گفته بود: «ناتو باید برای جنگی به بزرگی جنگ که پدربزرگ‌هایمان متحمل شدند آماده شود».

وی تاکید کرد: «ما هدف بعدی روسیه هستیم».

کرملین بارها ادعاهای ناتو و برخی از رهبران اروپایی مبنی بر اینکه قصد حمله به یکی از اعضای ناتو را دارد، رد کرده است.

 

