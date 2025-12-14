خبرگزاری کار ایران
واکنش نخست‌وزیر استرالیا به حادثه تیراندازی در جشن یهودیان

نخست‌وزیر استرالیا به حادثه تیراندازی در جشن یهودیان در این کشور واکنش نشان داد‌.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، نخست‌وزیر استرالیا به حادثه تیراندازی در جشن  یهودیان در این کشور واکنش نشان داد‌.

«آنتونی آلبانیز»، نخست‌وزیر استرالیا طی بیانیه‌ای اعلام کرد که این واقعه عمیقا شوکه‌کننده است. 

وی طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «این واقعه شوکه‌کننده و نگران‌کننده است.»

وی گفت: «پلیس و نیروهای امدادی در محل حضور دارند و برای نجات مجروحان تلاش می‌کنند. من دقایقی پیش با رئیس پلیس فدرال استرالیا و نخست‌وزیر ایالت نیوساوث‌ولز گفت‌وگو کردم. اطلاع رسانی بیشتر به زودی انجام خواهد شد.»

این مقام گفت: «از مردم حاضر در اطراف محل حادثه می‌خواهم دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌های پلیس را دنبال کنند.»

یک مراسم یهودی‌ها در استرالیا موسوم به مراسم جشن «حَنوکا» امروز -یکشنبه- هدف تیراندازی قرار گرفت. تصاویر منتشرشده از محل حادثه ظاهرا  نشان می‌دهد که دو مرد مسلح از روی یک پل اقدام به تیراندازی کرده‌اند.

 

