رسانه‌ها خبر دادند:

تیراندازی در جریان جشن یهودیان در سیدنی با دست‌کم ۱۰ کشته

کد خبر : 1727362
رسانه‌ها از تیراندازی در جریان جشن یهودیان در سیدنی خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از هاآرتص، افراد مسلح در جریان مراسم جشن «حنوکا» در ساحل «بوندی» سیدنی تیراندازی کردند.

بر اساس گزارش، چندین گلوله به سوی جمعیت در ساحل بوندی سیدنی شلیک شده است و پلیس «نیو ساوث  ولز» اعلام کرده که هر کسی که در محل حادثه است باید پناه بگیرد.

دو مظنون امروز -یکشنبه- پس از تیراندازی افراد مسلح در جریان مراسم حنوکا در ساحل بوندی سیدنی توسط پلیس استرالیا دستگیر شدند.

همچنین رسانه‌ها گزارش دادند که دست‌کم ۱۰ نفر در جریان این تیراندازی کشته و ۶۰ نفر مصدوم شدند.

